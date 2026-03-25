Justizwache: Nach Aufschrei Signal an Regierung

Resozialisierung von Strafgefangenen im Mittelpunkt

„Gerade in Innsbruck wird ein besonderer Fokus auf die Resozialisierung von Strafgefangenen gelegt. So werden etwa zur Vorbereitung auf die Entlassung eine hohe Anzahl an Interventionen der Fachdienste gesetzt, sodass hier intensiv soziales Lernen, die Bewältigung des Alltags und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft im Rahmen von Vollzugslockerungen erprobt werden“, führt die Sprecherin an. Die Justizanstalt Innsbruck zähle mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – gerade aufgrund ihrer diversen Vollzugspopulationen – zu einem „vollzuglichen Alleskönner“ in der österreichischen Vollzugslandschaft.