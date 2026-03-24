Justizwache schreit auf: „Steuern auf Kollaps zu!“

Der Vorsitzende hat dazu eine klare Meinung: „Eine Übernahme dieses Gebäudes und eine Belegung darf nicht ohne eine massive Personalaufstockung, welche jetzt initiiert werden muss, erfolgen. Eine Inbetriebnahme dieses Bereiches ist vollzugs- und sicherheitstechnisch nicht vertretbar sowie grob fahrlässig. Es stellt ein unverantwortliches Risiko dar, zusätzliche Kapazitäten in Betrieb zu nehmen, während die derzeitige Belegschaft bereits unter der Last des Regelbetriebes zusammenbricht.“