Teufel Alkohol bei Halloween-Unfall

Alkolenkerin drohen bis zu drei Jahre Gefängnis

Am Steuer war eine 24-Jährige gesessen, die auf die Ersthelfer zunächst einen „nüchternen“ Eindruck gemacht hatte, weswegen die Unfallursache rätselhaft schien und die örtlichen Gegebenheiten hinterfragt wurde. An der Stelle hatte es in den vergangenen Jahren schon einige Male gekracht. Aber die Ermittlungen brachten dann ein ganz anderes Ergebnis – offenbar hatte der nüchterne Eindruck der jungen Fahrerin getäuscht.