„30 km/h“: Mehr Sicherheit nach Halloween-Tragödie

„Was passiert ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden – wir müssen so etwas künftig verhindern“, zeigt sich Techelsbergs Bürgermeister Johann Koban betroffen. In der kleinen Wörthersee-Gemeinde verlor eine erst 18-jährige Kärntnerin bei einem Autounfall auf dem Heimweg von einer Halloweenparty ihr Leben.