Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“

Im Wagen: vier junge Frauen, alle zwischen 18 und 26 Jahre alt, auf dem Heimweg von einer Halloween-Feier. Wie berichtet, kam das Auto in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen die Betonwand. Für eine 18-Jährige kam jede Hilfe zu spät – sie starb noch an der Unfallstelle. Ihre drei Freundinnen erlitten schwere Verletzungen. „Ich hab der Fahrerin sofort eine Decke gegeben. Sie hat gefragt, ob es allen gut geht – aber von hinten kam keine Antwort“, erinnert sich die Ersthelferin: „Zuerst habe ich gar nicht verstanden, dass noch mehrere Personen im Auto saßen.“