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Angst vor Stürzen! Planica für Damen zu riskant?

Kärnten
27.03.2026 15:58
Auf dem Monsterbakken in Planica sind schwierige Verhältnisse prognostiziert. Schon im ...
Auf dem Monsterbakken in Planica sind schwierige Verhältnisse prognostiziert. Schon im Herren-Training erwischte es nicht nur einen Springer.(Bild: EPA/GRZEGORZ MOMOT)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Das Duell um Skiflug-Kristall beginnt am Freitag mit dem ersten von zwei Springen in Planica. Der Tiroler Stephan Embacher sieht Lokalmatador Domen Prevc als klaren Favoriten. Mulmiges Gefühl vor der Damen-Premiere am Samstag: „Vikersund war im Vergleich ein Kindergeburtstag!“

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Krönt Team-Olympiasieger Stephan Embacher seine tolle Saison mit Kristall im Skiflug-Weltcup? Der Tiroler führt ja vorm vorletzten Saisonbewerb in Planica am Freitag in der Disziplinenwertung 15 Punkte vor Domen Prevc. „Auch wenn ich im Roten Trikot starte, ist er der klare Favorit“, betont Embacher, der sich in der Quali (als Dritter 0,6 Punkte hinter Prevc) beim Flug auf 230 m nach der Landung an die Hüfte griff, sich wohl leicht verletzte.

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