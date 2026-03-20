Seiler und Speer sagen Auftritt in Gmunden ab

Nach Vorwürfen gegen Christopher Seiler haben Seiler & Speer drei Auftritte verschoben, wir berichteten. Der Austropopstar „wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen“, teilte das Management mit. Betroffen von den Absagen ist auch „Gmunden rockt“. „Wir suchen auf Hochtouren Ersatz“, heißt es vom Veranstalter.
Die Ermittlungen gegen Christopher Seiler rund um einen mutmaßlichen Übergriff auf eine Frau haben erste Folgen: Drei Auftritte werden verschoben. Der Austropopstar „wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen“, teilte das Management mit. „Parallel dazu wird die juristische Aufarbeitung ihren Weg gehen, die wir selbstverständlich weiterhin unterstützen.“ Geplant sei, sich im Sommer zurückzumelden.
Ersatz für Auftritte
Am 16. 4. Hätten Seiler und Speer ein Konzert in der Salzburgarena gegeben. Das wird nun auf den 18.12. verschoben. Ebenso wie das für 18.4. geplante Konzert in Oberwart, das am 19.12. stattfinden soll.
Und auch der Auftritt Ende Mai bei „Gmunden rockt“ verschiebt sich nun auf 30.8. in den Skydome in Ried im Innkreis. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Für „Gmunden rockt“-Veranstalter Florian Werner ist das eine harte Nuss: „Die Rückabwicklung ist aufwändig. Aber wir versuchen nun, binnen 40 Tagen einen Ersatz zu finden. Wir telefonieren auf Hochdruck und hoffen auf einen guten Namen, der die Fans begeistert.“
Ob der Seiler und Speer-Auftritt im Innviertel hält, ist leider auch noch nicht fix, sollte sich aber bald entscheiden. „Wir geben aber auf unserer Homepage immer alle News sofort weiter. Bitte seht regelmäßig auf floro.at nach, um die aktuellen Informationen zu erhalten!“, appelliert er.
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