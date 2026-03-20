Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ersatz wird gesucht

Seiler und Speer sagen Auftritt in Gmunden ab

Oberösterreich
20.03.2026 10:29
Seiler geht in Therapie, Tourstopps abgesagt
Seiler geht in Therapie, Tourstopps abgesagt(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Nach Vorwürfen gegen Christopher Seiler haben Seiler & Speer drei Auftritte verschoben, wir berichteten. Der Austropopstar „wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen“, teilte das Management mit. Betroffen von den Absagen ist auch „Gmunden rockt“. „Wir suchen auf Hochtouren Ersatz“, heißt es vom Veranstalter.

0 Kommentare

Die Ermittlungen gegen Christopher Seiler rund um einen mutmaßlichen Übergriff auf eine Frau haben erste Folgen: Drei Auftritte werden verschoben. Der Austropopstar „wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen“, teilte das Management mit. „Parallel dazu wird die juristische Aufarbeitung ihren Weg gehen, die wir selbstverständlich weiterhin unterstützen.“ Geplant sei, sich im Sommer zurückzumelden.

Ersatz für Auftritte
Am 16. 4. Hätten Seiler und Speer ein Konzert in der Salzburgarena gegeben. Das wird nun auf den 18.12. verschoben. Ebenso wie das für 18.4. geplante Konzert in Oberwart, das am 19.12. stattfinden soll.

Und auch der Auftritt Ende Mai bei „Gmunden rockt“ verschiebt sich nun auf 30.8. in den Skydome in Ried im Innkreis. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Lesen Sie auch:
Nach Übergriff und „Koks-Beichte“: Seiler taucht unter.
Pop-Ikone in Therapie
Seiler taucht unter – und sein Manager wieder auf
19.03.2026

Für „Gmunden rockt“-Veranstalter Florian Werner ist das eine harte Nuss: „Die Rückabwicklung ist aufwändig. Aber wir versuchen nun, binnen 40 Tagen einen Ersatz zu finden. Wir telefonieren auf Hochdruck und hoffen auf einen guten Namen, der die Fans begeistert.“

Ob der Seiler und Speer-Auftritt im Innviertel hält, ist leider auch noch nicht fix, sollte sich aber bald entscheiden. „Wir geben aber auf unserer Homepage immer alle News sofort weiter. Bitte seht regelmäßig auf floro.at nach, um die aktuellen Informationen zu erhalten!“, appelliert er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.03.2026 10:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.575 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.159 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.559 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1956 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
1417 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
291 Mängel gemeldet
Das stört Kunden an den Bushaltestellen im Land
Ersatz wird gesucht
Seiler und Speer sagen Auftritt in Gmunden ab
Krone Plus Logo
Fällt bei Schülern auf
Durchs Spiele-Zocken besser Englisch als Deutsch
Notarzt im Einsatz
Schüler mussten nach Konsum von Vapes ins Spital
Zu viel Vertrauen
Diebin hereingelassen: Putzfrau staubte Schmuck ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf