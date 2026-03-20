Seiler und Speer sagen Auftritt in Gmunden ab

Die Ermittlungen gegen Christopher Seiler rund um einen mutmaßlichen Übergriff auf eine Frau haben erste Folgen: Drei Auftritte werden verschoben. Der Austropopstar „wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen“, teilte das Management mit. „Parallel dazu wird die juristische Aufarbeitung ihren Weg gehen, die wir selbstverständlich weiterhin unterstützen.“ Geplant sei, sich im Sommer zurückzumelden.