Blitze am Jupiter 100-mal stärker als auf der Erde

Frühere Forschungen hatten darauf hingedeutet, dass die Blitze auf dem Jupiter den energiereichsten Blitzen auf der Erde – die als „Superblitze“ bekannt sind – ähnelten. „Auf dem Jupiter geben uns die Blitze Aufschluss über die Konvektion, also darüber, wie sich die Atmosphäre in Bewegung setzt und Wärme aus den unteren Schichten transportiert“, wird einer der Studienautoren auf der Website der University of California zitiert. Diese funktioniere auf der Erde und auf dem Jupiter aber etwas unterschiedlich, da die Atmosphäre des Jupiter überwiegend aus Wasserstoff bestehe.