Tochter (18) rauchte, dann brannte der Balkon

Am Mittwoch stand der Balkon eines Einfamilienhauses in Vasoldsberg in der Steiermark in Brand. Wie sich herausstellte, dürfte die Tochter des Hauses ihre Zigarette nicht ordentlich entsorgt haben.
Ein Zeuge bemerkte gegen 19.15 Uhr die Rauchentwicklung am Balkon des Einfamilienhauses und verständigte den Eigentümer (48). Gemeinsam versuchten sie, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die alarmierten Feuerwehren Vasoldsberg, Hausmannstätten und Laßnitzhöhe konnten den Brand schließlich löschen.
Wie die Polizei mitteilt, dürfte die Tochter (18) am Balkon geraucht und die Zigarette danach in einem Aschenbecher entsorgt haben. Diese gloste jedoch weiter, wodurch sich der Brand entwickeln konnte.
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