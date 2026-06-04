Tochter (18) rauchte, dann brannte der Balkon

Ein Zeuge bemerkte gegen 19.15 Uhr die Rauchentwicklung am Balkon des Einfamilienhauses und verständigte den Eigentümer (48). Gemeinsam versuchten sie, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die alarmierten Feuerwehren Vasoldsberg, Hausmannstätten und Laßnitzhöhe konnten den Brand schließlich löschen.