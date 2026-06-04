Person bei Unibrücke in Innsbruck abgestürzt

Nach Bergung in Klinik eingeliefert

Eine Person sei dort abgestürzt, ersten Informationen zufolge von der mehrere Meter hohen Ufermauer. „Selbstverschuldet“, wie es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage hieß. Der oder die Betroffene – zur Identität gab es noch keine Details – sei von den Einsatzkräften geborgen und nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik gebracht worden.