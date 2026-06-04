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Verletzt in die Klinik

Person bei Unibrücke in Innsbruck abgestürzt

Tirol
04.06.2026 13:42
Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Zwischenfall Donnerstagmittag in Innsbruck: Eine Person stürzte im Bereich einer Brücke ab und musste von den alarmierten Einsatzkräften geborgen werden. Im Anschluss wurde die verletzte Person in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Hintergründe sind noch unklar.

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„Ertrinkungsunfall Gewässer“ – mit diesem Einsatztext wurden am Feiertag, kurz vor 12.30 Uhr, Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung und Co. via Leitstelle Tirol alarmiert. Schauplatz des Unfalls war der Bereich bei der Innsbrucker Universitätsbrücke.

Nach Bergung in Klinik eingeliefert
Eine Person sei dort abgestürzt, ersten Informationen zufolge von der mehrere Meter hohen Ufermauer. „Selbstverschuldet“, wie es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage hieß. Der oder die Betroffene – zur Identität gab es noch keine Details – sei von den Einsatzkräften geborgen und nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik gebracht worden.

Details zu Hergang noch nicht bekannt
Die Person erlitt durch den Unfall offenbar Kopfverletzungen. Der genaue Hergang ist noch unklar und Gegenstand weiterer Erhebungen.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Wilten, Rettung samt Notarzt, Wasserrettung Innsbruck und Polizei.

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