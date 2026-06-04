Mercedes fürchtet sich in Monaco vor Ferrari!

Der langsame Stadtkurs kommt dem Ferrari jedenfalls entgegen, das Rennen könnte sich wie schon oft in der Vergangenheit schon am Samstag im Qualifying entscheiden. „Mit dieser neuen Generation kleinerer und wendiger Autos dürfte die Herausforderung noch größer sein. Um am Sonntag eine Chance auf den Sieg zu haben, muss man am Samstag gut abschneiden“, erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Die zwei verpflichtenden Boxenstopps, die im Vorjahr für einen spannenderen Rennverlauf sorgen sollten, wurden heuer wieder abgeschafft. Alles deutet daher wieder auf eine Ein-Stopp-Strategie hin.