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Papst Leo XIV. hat sein Paypal-Guthaben wieder

Ausland
04.06.2026 14:23
Papst Leo XIV.
Papst Leo XIV.(Bild: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Bank. Das Telefon klingelt. Der Anrufer gibt sich als Papst Leo XIV. aus. Sie denken an einen Telefonstreich und legen auf. Dabei will der Pontifex nur eine Adressänderung bekannt geben. So geschehen im Mai 2026.

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Auch ein himmlischer Gesandter und Nachfolger Petrus‘ kämpft mit irdischen Problemen. Eine vor Ort in der Filiale verlangte Adressänderung war für den Pontifex nach seiner Wahl zum katholischen Kirchenoberhaupt nicht möglich. Somit wurde ihm auch sein PayPal-Guthaben vorenthalten. Bis jetzt.

Schatzmeister lieferte 7,45 Euro persönlich aus
Nach mehr als einem Jahr erhielt Leo seine 8,65 Dollar zurück. Der Schatzmeister des US-Staates Illinois, Michael Frerichs, brachte dem Kirchenoberhaupt die 8,65 US-Dollar (7,45 Euro) persönlich nach Rom. Eine Reise um den halben Globus – ob auf Kosten der Steuerzahler, ist ungewiss.

Hier sehen Sie Frerichs Beitrag auf X zu diesem Thema:

Auf X kommentierte Frerichts die Übergabe mit den Worten: „Seine Bank mag bei Papst Leo letzten Monat vielleicht aufgelegt haben, aber heute brauchte man im Vatikan kein Telefon.“

Änderung nur in der Filiale möglich
Damit spielte Frerichs darauf an, dass Leo XIV. nach seiner Wahl versucht hatte, telefonisch seine persönlichen Daten bei seiner Bank in Chicago zu ändern. Die Dame am anderen Ende der Leitung bat ihn, dafür persönlich vorbeizukommen – unmöglich für einen Pontifex. Als Leo XIV. fragte, ob es etwas ändern würde, wenn er ihr sagte, dass er der Papst sei, legte die Bankangestellte auf.

„Wahre Geschichte“
Leo XIV. bestätigte die Geschichte bei der Begegnung mit dem Schatzmeister: „Die haben einfach aufgelegt. Das ist eine wahre – wenn auch leicht ausgeschmückte – Geschichte.“

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