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Lufthansa-Jet knickt plötzlich am Flughafen ein

Ausland
04.06.2026 15:00
Schock am Flughafen: Der Lufthansa-Jet sackte am Gate plötzlich auf die Nase.
Schock am Flughafen: Der Lufthansa-Jet sackte am Gate plötzlich auf die Nase.(Bild: Screenshot: x.com/@TheInsiderPaper)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungewöhnlicher Zwischenfall am Flughafen Frankfurt: Eine Boeing 787-9 der Lufthansa ist am Donnerstag am Gate plötzlich am Bug eingebrochen und auf die Nase gesackt. Bilder des Vorfalls verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken. Der für denselben Tag geplante Flug nach Los Angeles musste gestrichen werden.

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Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr am Flughafen Frankfurt. Betroffen ist eine Boeing 787-9 „Dreamliner“ der Lufthansa – nach Angaben des Luftfahrtportals „Aerotelegraph“ brach das Bugfahrwerk der Maschine am Gate ein.

Fotos und Videos zeigen das Flugzeug mit dem Bug auf dem Boden. Das Heck ragt dabei deutlich nach oben. Die Klappen des Bugfahrwerks wurden nach außen gedrückt, eine davon soll vollständig abgerissen worden sein. Zudem sollen die Triebwerke im vorderen Bereich den Boden berührt haben.

Flug nach Los Angeles annulliert
Die Folgen für den Flugbetrieb waren unmittelbar spürbar: Der geplante Lufthansa-Flug LH450 von Frankfurt nach Los Angeles wurde annulliert.

Nach ersten Angaben der Lufthansa befanden sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls keine Passagiere an Bord der Maschine.

Mehrere Mitarbeiter verletzt
Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. „Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt“, teilte ein Sprecher der Airline mit. Zwei Mitarbeiter der Bodenabfertigung, die sich in unmittelbarer Nähe des Bugfahrwerks befunden haben sollen, blieben hingegen unverletzt.

Lufthansa richtet Krisenstab ein
Sowohl die Lufthansa als auch der Flughafenbetreiber Fraport bestätigten den Vorfall gegenüber dem Hessischen Rundfunk (hr). Die Lufthansa richtete nach eigenen Angaben einen Krisenstab ein und kündigte eine offizielle Mitteilung an. Eine detaillierte Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

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Ursache noch völlig unklar
Die betroffene Boeing 787-9 trägt den Taufnamen „Herne“ und wurde der Lufthansa erst im Jänner dieses Jahres ausgeliefert. Die Maschine gilt damit als vergleichsweise neu. Da sie in Frankfurt stationiert ist, verfügt sie jedoch über keine First Class. 

Warum das Bugfahrwerk einbrach, ist derzeit noch unklar. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort, so die Lufthansa.

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