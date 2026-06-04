Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chance fürs Geschäft

Sorgt die Fußball-WM für Bier-Boom in Österreich?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.06.2026 15:32
(Bild: APA/Ole Spata)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gespannt sind nicht nur die Fans auf die bald startende Fußball-WM, an der Österreich erstmals seit 1998 teilnimmt – sondern auch deren „Versorger“ wie die hiesige Brauwirtschaft. Nach einem zuletzt sinkenden Absatz könnten „grundsätzlich starke Impulse“ des Großereignisses gerade recht kommen ...

0 Kommentare

Allerdings zeichnen die Brauereien ein differenziertes Bild ähnlich jenes der Gastronomie, denn die Ankickzeiten sind spielortbedingt in Nordamerika für Mitteleuropa schwierig. „Die speziell für den Außer-Haus-Konsum ungünstigen TV-Übertragungszeiten sowie die Erfahrungen von vergangenen Großereignissen dämpfen die wirtschaftlichen Erwartungen“, teilte der Brauereiverband mit. „Großereignisse halten wirtschaftlich immer seltener, was sie versprechen.“ Das habe auch die Fußball-EM 2024 mit „normalen“ Anpfiffzeiten veranschaulicht.

Die Anstoßzeiten vieler WM-Partien werden einen Besuch von Gastgärten etwas schwierig machen ...
Die Anstoßzeiten vieler WM-Partien werden einen Besuch von Gastgärten etwas schwierig machen ...(Bild: Christian Jauschowetz)

WM kein Garant, aber Chance für gutes Geschäft
Die Fußball-WM 2026 wird also nicht als Garant, sondern als Chance unter besonderen Bedingungen gesehen. Zumindest Österreichs Vorrunden-Schlagerspiel gegen Argentinien könnte aber ordentlich Umsatz bringen. Zwar steigt es an einem Montag, aber um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

Die anderen beiden Spiele (Jordanien am 17. Juni um 6 Uhr MESZ, Algerien am 28. Juni um 4 Uhr MESZ) finden zeitig in der Früh statt. „Für den Außer-Haus-Konsum ist das herausfordernd, weil sich diese ungewöhnlichen Öffnungszeiten wirtschaftlich schwer abbilden lassen und für Event-Veranstalter wie Gastronomen risikoreich sind.“

Freilich können auch Spiele ohne Austro-Beteiligung hiesige Fans anziehen und für Konsum sorgen. Zudem könnte ein Weiterkommen Österreichs für mehr Spiele mit heimischer Beteiligung und gesteigerte Euphorie sorgen.

Konsum eher im privaten Raum erwartet
Auf die Rahmenbedingungen wollen die Brauereien jedenfalls flexibel eingehen. Nachdem zu erwarten ist, dass sich der Bier-Konsum eher in den privaten Bereich verlagern wird, setzen Brauereien auf Produkt- und Markeninszenierungen im Lebensmittelhandel, schnüren Fan-Pakete für Daheim oder starten digitale Kampagnen für Home-Viewing-Events. Ebenso nutzen Brauereien ihre eigenen Shops oder den Rampenverkauf als zusätzliche Plattformen für Kaufimpulse.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.06.2026 15:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
85.233 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.858 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
76.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1269 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1212 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1183 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Chance fürs Geschäft
Sorgt die Fußball-WM für Bier-Boom in Österreich?
Datenbasierte Prognose
Forscher: Diese Länder sind Favoriten auf WM-Titel
Kurz vor dem Auftakt
Zahlreiche Mängel – WM-Teilnehmer muss ausweichen
„Heißt nicht, dass...“
WM: Wird Jungstar Yamal nun doch rechtzeitig fit?
Das ist der Grund
Trotz Hitze: FIFA verbietet Wasserflaschen bei WM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf