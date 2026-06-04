Sorgt die Fußball-WM für Bier-Boom in Österreich?

Konsum eher im privaten Raum erwartet

Auf die Rahmenbedingungen wollen die Brauereien jedenfalls flexibel eingehen. Nachdem zu erwarten ist, dass sich der Bier-Konsum eher in den privaten Bereich verlagern wird, setzen Brauereien auf Produkt- und Markeninszenierungen im Lebensmittelhandel, schnüren Fan-Pakete für Daheim oder starten digitale Kampagnen für Home-Viewing-Events. Ebenso nutzen Brauereien ihre eigenen Shops oder den Rampenverkauf als zusätzliche Plattformen für Kaufimpulse.