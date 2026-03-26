Lindsey Vonn will mit Prinz William auf die Piste

Körper wie Korkenzieher verdreht

Bei ihrem Sturz bei den Olympischen Winterspielen erlitt Vonn schwere, komplexe Verletzungen. Laut ihres Berichts in der „Vanity Fair“ krachte sie mit voller Geschwindigkeit gegen ein Tor – doch ihre Skier lösten sich nicht. „Sie verdrehten ihren Körper wie einen Korkenzieher, während sie unkontrolliert den Hang hinuntergeschleudert wurde. Als sie schließlich zum Stillstand kam, waren ihre Schreie so laut, dass sie sogar in der NBC‑Übertragung zu hören waren.“