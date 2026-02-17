Rührendes Video brachte Lindsey Vonn „zum Weinen“

„Es hat mich sofort zum Weinen gebracht und mein Herz gefüllt“, schrieb Lindsey Vonn auf Instagram zu einem rührenden Video, in dem sie nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt Einblicke in ihr einwöchiges Leben im Krankenhaus gab.
Die 41-Jährige hatte sich bei den Olympischen Spielen schwer verletzt, musste mehrfach operiert werden und verbrachte eine Woche im Krankenhaus. Nun durfte sie die Heimreise in die USA antrete und zeigte sich auf Instagram sichtlich bewegt. „Dankbar für Freunde, Familie, mein Team und all das medizinische Personal … Ich kehre langsam wieder zum Leben zurück, zurück zu den Basics und den einfachen Dingen im Leben, die am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben“, schrieb Vonn zu einem Kurzfilm, der ihre ersten Schritte zurück in den Alltag zeigt.
„Hat mich sofort zum Weinen gebracht“
Egal, ob beim Haarewaschen, beim Essen oder beim Flechten der Haare – ihre Freunde und Familie unterstützten Vonn, wo sie nur konnten. Aufgenommen wurde das Video von ihrer Schwester Karin. Vonn selbst gestand, wie sehr sie der Clip berührte: „Es hat mich sofort zum Weinen gebracht und mein Herz gefüllt. Ich liebe euch, Leute.“
Nach dem Schockmoment auf der Piste beginnt für die US-Ski-Legende nun ein neuer Abschnitt. Statt Startnummer steht vorerst Reha am Programm. Aber wer Vonn kennt, weiß, dass sie auch diese Herausforderung meistern wird.
