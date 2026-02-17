Rührendes Video brachte Lindsey Vonn „zum Weinen“

Die 41-Jährige hatte sich bei den Olympischen Spielen schwer verletzt, musste mehrfach operiert werden und verbrachte eine Woche im Krankenhaus. Nun durfte sie die Heimreise in die USA antrete und zeigte sich auf Instagram sichtlich bewegt. „Dankbar für Freunde, Familie, mein Team und all das medizinische Personal … Ich kehre langsam wieder zum Leben zurück, zurück zu den Basics und den einfachen Dingen im Leben, die am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben“, schrieb Vonn zu einem Kurzfilm, der ihre ersten Schritte zurück in den Alltag zeigt.