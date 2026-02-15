Olympia-Videos boomen: Ein Herz von Lindsey Vonn

Wenn die Fetzen fliegen. Der Helm-Skandal rund um den ausgeschlossenen Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch löste eine Flut an Diskussionen aus, im Curling erlebte Olympia einen weiteren Skandal. Heftige Auseinandersetzungen zwischen Schweden und Kanada, nach einem Regelverstoß gab es Betrugsvorwürfe, Schreiduelle mit derben Beschimpfungen, sodass im TV sogar einige Sätze zensiert werden mussten.