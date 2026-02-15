Olympia-Videos boomen: Ein Herz von Lindsey Vonn

Wenn die Fetzen fliegen. Der Helm-Skandal rund um den ausgeschlossenen Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch löste eine Flut an Diskussionen aus, im Curling erlebte Olympia einen weiteren Skandal. Heftige Auseinandersetzungen zwischen Schweden und Kanada, nach einem Regelverstoß gab es Betrugsvorwürfe, Schreiduelle mit derben Beschimpfungen, sodass im TV sogar einige Sätze zensiert werden mussten.
Die Nerven liegen blank – so wie bei vielen Besuchern, die sich täglich über ein italienisches Chaos ärgern. Das ändert allerdings nichts an der Begeisterung. Positive Schwingungen und Erfolgsmeldungen machen die Fans glücklich, Olympia zieht auf allen Kanälen.
Auf der Instagram-Seite von sportkrone.at gehen die Videos aus Italien durch die Decke, selbst Lindsey Vonn sendet vom Krankenhaus-Bett ihre Likes. Schön, dass auch ihr in der schweren Zeit die „Krone“ ein Lächeln ins Gesicht zaubert ...
