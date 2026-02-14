Lindsey Vonn: Schon 4. OP nach Horror-Sturz!

Der schwer gestürzte Skistar Lindsey Vonn hat sich erneut aus dem Krankenhaus in Treviso gemeldet! Die US-Amerikanerin berichtete am Samstag von einer gut verlaufenen, bereits vierten Operation und freut sich, dass sie nun in die USA zurückreisen kann. Auch nach ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen denkt sie schon wieder ans Skifahren …
Die 41-jährige Olympia-Siegerin von 2010, die auch die zweiterfolgreichste Skiläuferin aller Zeiten ist, hatte sich eine komplexe Schienbeinfraktur zugezogen. „Die Operation heute ist gut verlaufen! Zum Glück werde ich endlich in die USA zurückreisen können“, erklärte Vonn auf Instagram. Sobald sie zurückgekehrt sei, werde sie weitere Updates über ihre Verletzung geben.
Sie verteidigte einmal mehr ihre Entscheidung für das Rennen. „Ich war bereit, Risiken einzugehen, alles zu geben und Opfer zu bringen für etwas, von dem ich wusste, dass ich es schaffen konnte. Ich gehe lieber das Risiko eines Sturzes ein, als mein Potenzial nicht auszuschöpfen und es später zu bereuen“, erklärte Vonn
„Und ganz ehrlich, körperlich war ich in diesem Moment stärker als oft zuvor. Definitiv stärker als zum Ende meiner Karriere 2019, als ich bei den Weltmeisterschaften die Bronze-Medaille gewann“, fügte sie hinzu. Mental sei sie so gut vorbereitet „wie nie zuvor“ gewesen.
„Die Liebe für das Skifahren bleibt. Ich freue mich noch immer auf den Moment, wenn ich einmal mehr auf der Spitze eines Berges stehen kann. Und das werde ich“, erklärte Vonn kämpferisch …
