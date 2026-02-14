Lindsey Vonn: Schon 4. OP nach Horror-Sturz!

Sie verteidigte einmal mehr ihre Entscheidung für das Rennen. „Ich war bereit, Risiken einzugehen, alles zu geben und Opfer zu bringen für etwas, von dem ich wusste, dass ich es schaffen konnte. Ich gehe lieber das Risiko eines Sturzes ein, als mein Potenzial nicht auszuschöpfen und es später zu bereuen“, erklärte Vonn