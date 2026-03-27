Mit Manfred Baumann einen Blick in die Seele wagen

Dass das Thema viele persönlich berührt, wurde an diesem Abend ebenfalls erneut deutlich. Auch Torhüter-Legende Michael Konsel ließ sich für den guten Zweck ablichten. Für ihn ist die Teilnahme weit mehr als ein symbolischer Beitrag: „Das Thema berührt jeden irgendwo. Mich tatsächlich noch etwas mehr, da mein Bruder an Krebs gestorben ist.“ Vom Ergebnis ist er durchaus begeistert: „Wenn Manfred fotografiert, dann kann nichts schiefgehen.“