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Lily Allen verliebt in italienische Dessous

Star-Style
26.03.2026 10:30
Lily Allen zeigt sich völlig entspannt in den Dessous des italienischen Labels beim Snacken im ...
Lily Allen zeigt sich völlig entspannt in den Dessous des italienischen Labels beim Snacken im Hotelzimmer.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die italienische Dessousmarke Intimissimi sorgt für Aufsehen: Popstar Lily Allen ist das neue Gesicht der britischen Kampagne – und liefert gleich einen heißen Vorgeschmack auf die aktuelle Kollektion. 

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Die 40-jährige Zweifach-Mama präsentiert sich selbstbewusst, sinnlich und stilvoll. In einer edlen Hotelsuite posiert sie vor dem Ausgehen, bei einem Snack, der wie Schnittel und Pommes aussieht, wirft sich verspielt in Szene und zeigt dabei ausgewählte Highlights aus der neuen „Art of Lingerie“-Linie.

Besonders im Fokus: zarte Designs in Babyblau, klassischem Schwarz und elegantem Ivory.

Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne(Bild: PPS/www.PPS.at)
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne(Bild: PPS/www.PPS.at)
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Schon immer verliebt in Italien“
Die Kollektion überzeugt mit femininen Schnitten und luxuriösen Details. Von verführerischen Balconette-BHs mit passender Unterwäsche bis hin zu fließenden Slip Dresses mit feiner, überkreuzter Spitze – hier trifft italienische Eleganz auf modernen Komfort.

Auch Lily selbst zeigt sich begeistert von ihrer neuen Rolle: „Ich war schon immer verliebt in Italien und die italienische Hingabe zu Eleganz und Stil“, erklärt die Sängerin. „Intimissimi ist nicht einfach nur eine Marke – es ist ein fester Bestandteil der italienischen Modewelt. Es ist eine große Ehre, Botschafterin zu sein.“

Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne(Bild: PPS/www.PPS.at)
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne(Bild: PPS/www.PPS.at)
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne
Lily Allen in der Intimissimi-Kampagne(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Transparenz unverzichtbar“
Besonders angetan hat es ihr ein ganz bestimmtes Piece: „Mein absoluter Favorit ist ein Bügel-BH mit transparentem Cup. Ich liebe die Struktur und den Halt im Alltag – aber dieser Hauch von Transparenz ist für mich unverzichtbar.“

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Mit dieser Kampagne setzt Intimissimi einmal mehr auf starke Frauen, zeitlose Sinnlichkeit und internationale Starpower. Lily Allen beweist dabei eindrucksvoll: Stil kennt kein Alter – und Selbstbewusstsein ist das schönste Accessoire. 

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