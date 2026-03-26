Lily Allen verliebt in italienische Dessous

Auch Lily selbst zeigt sich begeistert von ihrer neuen Rolle: „Ich war schon immer verliebt in Italien und die italienische Hingabe zu Eleganz und Stil“, erklärt die Sängerin. „Intimissimi ist nicht einfach nur eine Marke – es ist ein fester Bestandteil der italienischen Modewelt. Es ist eine große Ehre, Botschafterin zu sein.“