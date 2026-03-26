Warum Fernreisen wegen des starken Euros boomen

Weniger Reisen in die USA und Unsicherheit im Nahen Osten

Die USA verlieren weiter an Beliebtheit. Bereits im Vorjahr hatte die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump einen deutlichen Rückgang ausgelöst, heuer ist die Nachfrage laut Durchblicker nochmals um rund 18 Prozent gesunken. Gleichzeitig wirken sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunehmend auf das Reiseverhalten aus. Zwar profitieren Länder wie die Türkei und Ägypten grundsätzlich von günstigen Wechselkursen, doch das Sicherheitsbedürfnis vieler Reisender ist zuletzt spürbar gestiegen. „Wir beobachten, dass Urlauber verstärkt auf umfassenden Versicherungsschutz achten und häufiger Storno- sowie Reisekrankenversicherungen abschließen, wenn sie in Regionen reisen, die als weniger stabil gelten“, so Schwarzer.