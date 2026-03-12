Bei Stornierungen etc.
Pauschalreisende in der EU bekommen mehr Rechte
Das Europäische Parlament hat mehr Schutz für Pauschalreisende im Fall von Stornierungen und Rückerstattungen beschlossen. „Heute haben wir uns (...) dafür starkgemacht, dass Urlauberinnen und Urlauber nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben, wenn sich im Urlaubsland auf unvorhersehbare Weise die Lage ändert“, sagte SPÖ-Europaabgeordnete Elisabeth Grossmann.
Bisher konnten Reisende nur bei außergewöhnlichen Umständen am Zielort kostenfrei zurücktreten. Künftig gilt das laut dem Europaparlament auch bei Ereignissen am Abreiseort oder solchen, die die Reise erheblich beeinträchtigen würden. Welche Gründe dabei als höhere Gewalt verstanden werden, soll vom Einzelfall abhängen.
Das Europaparlament hat zudem Regeln für Reisegutscheine beschlossen, die während der Corona-Pandemie weitverbreitet waren, als Veranstalter Reisen abgesagt hatten. Demnach können Gutscheine zwar als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese auch ablehnen und stattdessen innerhalb von 14 Tagen eine Rückerstattung des Geldes verlangen. Gutscheine dürfen maximal zwölf Monate gültig sein, nicht eingelöste oder abgelaufene müssen erstattet werden.
Bevor die Richtlinie in Kraft tritt, müssen die Mitgliedstaaten der Einigung noch formal zustimmen. Nach Inkrafttreten haben die Länder 28 Monate Zeit, die EU-Richtlinie in die nationale Gesetzgebung zu gießen. „Gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten wie diesen müssen wir sicherstellen, dass auch Pauschalreisende abgesichert sind (...)“, sagte SPÖ-Europaabgeordnete Elisabeth Grossmann.
Eine Pauschalreise liegt vor, wenn mindestens zwei verschiedene Arten von Leistungen bei einem Anbieter kombiniert werden, zum Beispiel die Unterkunft mit der Beförderung zum Zielort. Im Gegensatz dazu wird bei einer Individualreise entweder alles in Selbstorganisation oder lediglich eine Leistung bei einem Vermittler gebucht.
