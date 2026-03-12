Pauschalreisende in der EU bekommen mehr Rechte

Das Europaparlament hat zudem Regeln für Reisegutscheine beschlossen, die während der Corona-Pandemie weitverbreitet waren, als Veranstalter Reisen abgesagt hatten. Demnach können Gutscheine zwar als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese auch ablehnen und stattdessen innerhalb von 14 Tagen eine Rückerstattung des Geldes verlangen. Gutscheine dürfen maximal zwölf Monate gültig sein, nicht eingelöste oder abgelaufene müssen erstattet werden.