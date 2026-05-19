Neue Eigentümer setzen auf Ganzjahresangebot

Die neuen Alleineigentümer Thomas Seitlinger und Johannes Böck wollen das Skigebiet langfristig wirtschaftlich stabil aufstellen und als attraktive Ganzjahresdestination etablieren. „Heiligenblut verfügt über einzigartige landschaftliche Voraussetzungen, große touristische Strahlkraft und engagierte Partner vor Ort. Gemeinsam mit der Region wollen wir die positive Entwicklung der letzten Jahre konsequent fortsetzen und neue Impulse setzen“, betonen Thomas Seitlinger und Johannes Böck.