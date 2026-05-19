Neue Eigentümer setzen auf Ganzjahresangebot

Einen neuen Eigentümer haben die Großglockner Bergbahnen: Die HBB Heiligenblut Bergbahnen Beteiligungs GmbH, die seit 2024 als Gesellschafter mit an Bord ist, hat sämtliche Anteile des bisherigen Mehrheitseigentümers GBT Ski-Holding GmbH (Familien Schmidl und Schröcksnadel) erworben.
Das Skigebiet war schon vor der Schließung gestanden. Doch dann begann ein Aufwärtstrend. Und am Dienstag wurde ein Notariatsakt unterzeichnet: Die Großglockner Bergbahnen in Heilgenblut haben neue Eigentümer. Und viele Pläne.
Die neuen Alleineigentümer Thomas Seitlinger und Johannes Böck wollen das Skigebiet langfristig wirtschaftlich stabil aufstellen und als attraktive Ganzjahresdestination etablieren. „Heiligenblut verfügt über einzigartige landschaftliche Voraussetzungen, große touristische Strahlkraft und engagierte Partner vor Ort. Gemeinsam mit der Region wollen wir die positive Entwicklung der letzten Jahre konsequent fortsetzen und neue Impulse setzen“, betonen Thomas Seitlinger und Johannes Böck.
Besonderes Augenmerk legen die neuen Eigentümer auf die enge Zusammenarbeit mit Gemeinde, Tourismusorganisationen, regionalen Betrieben und Partnern. In zahlreichen Vorgesprächen wurde bereits breite Unterstützung seitens der Gemeinde, des Landes Kärnten sowie vieler regionaler Unternehmer zugesichert.
Unter anderem will man am Ausbau öffentlicher Mobilitätsangebote mit Busverbindungen aus Klagenfurt, Villach und Spittal arbeiten und attraktive Pakete für Firmenskitage schnüren.
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