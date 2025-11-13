Lily Allen trägt das ultimative „Revenge-Dress“

Wenn das mal kein „Revenge-Dress“ ist! Lily Allen sorgte bei der Weltpremiere von „The Hunger Games: On Stage“ in London in einem wahnsinnig heißen, transparenten Kleid für jede Menge Blitzlichtgewitter.
Die Sängerin, die sich Anfang des Jahres von Ehemann David Harbour scheiden ließ, wollte ihrem Ex wohl in aller Öffentlichkeit zeigen, was ihm entgeht. Denn zur großen Premiere des „Tribute von Panem“-Theaterstücks in London trug die 40-Jährige ein Kleid, das nicht viel der Fantasie überließ.
Vintage-Häkelkleid mit sexy Einblicken
Das komplett transparente Kleid, unter dem die Britin einen schwarzen Stringtanga und sonst rein gar nichts trug, ist ein Vintage-Stück von Dior, das 1999 von John Galliano für das französische Modehaus entworfen wurde.
Allen kombinierte das aufreizende Häkelkleid mit schwarzen Plateau-Heels und einigen funkelnden Ringen. Ihre schwarze Mähne trug die Sängerin zu einem Bun am Oberkopf zusammengebunden, während einige lose Strähnen ihr Gesicht umspielten.
Musikalische Abrechnung mit Ex
Nach der Trennung von David Harbour und der musikalischen Abrechnung mit ihrer gescheiterten Ehe setzt Lily Allen also auf jede Menge Sexappeal. Denn erst vor wenigen Tagen überraschte sie mit einem Top bei den CFDA Fashion Awards, das kleiner nicht hätte sein können.
Lily Allen und David Harbour heirateten 2020, ließen sich aber Anfang 2025 schon wieder scheiden. Grund für das Ehe-Aus war offensichtlich die Untreue des „Stranger Things“-Stars, die die Sängerin auch in ihrem aktuellen Album „West End Girl“ zum Thema machte.
Für Allen war es die zweite Ehe, die in die Brüche ging: Die Sängerin war von 2011 bis 2018 bereits mit Sam Cooper verheiratet.
