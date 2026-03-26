Ewigkeitschemikalien: EU-Behörde empfiehlt Verbot

In vielen Alltagsprodukten versteckt

PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, die synthetisch hergestellt werden. Sie sind wasser- und fettabweisend und stecken deshalb in etlichen Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Funktionskleidung, Imprägniersprays und Einweg-Verpackungen. Sie sind biologisch nicht abbaubar, reichern sich in der Natur sowie im menschlichen Körper an und werden deshalb als Ewigkeitschemikalien bezeichnet.