Gefährliche PFAS-Gifte in Trendjacken entdeckt

Bei den gefundenen PFAS in den Jacken handelt es sich laut der NGO um 6:2-FTOH, 8:2-FTOH und 10:2-FTOH. Brisant ist das Ergebnis auch deshalb, weil C&A die „Iconic Puffer Jacken“ im Herbst und Winter mit einer der auffälligsten Werbekampagnen des Jahres beworben hat. (Bild: Greenpeace/MITJA KOBAL)