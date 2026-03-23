Grüne warnen vor Giftstoffen in unseren Flüssen

„Muss sofort gestoppt werden“

Vor diesem Hintergrund hat der grüne Umweltsprecher Lukas Hammer eine parlamentarische Anfrage an den Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig angekündigt. Ziel sei es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit PFAS-haltigen Abwässern in Österreich zu klären: „Unsere Gewässer sind ein wertvolles Gut, das wir für die nächsten Generationen bewahren müssen. Sollten in Österreich – wie es etwa in Deutschland der Fall ist – tatsächlich PFAS-haltige Abwässer in unsere Flüsse geleitet werden, so muss das sofort gestoppt werden“, so Hammer, der konkret wissen will, ob es in Österreich Industrieunternehmen gibt, die PFAS in Gewässer ableiten, ob dafür Genehmigungen bestehen und welche Grenzwerte dabei gelten.