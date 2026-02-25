Ewigkeitschemikalien: Verbote wirken, aber …

Laut Müller reicht es aber nicht, einzelne Stoffe zu verbieten. Denn die Industrie weicht einfach auf andere PFAS aus. In den Proben stieg beispielsweise die Konzentration der Verbindungen PFNA und PFHxS im Beobachtungszeitraum stark an. „Wenn einige Stoffe eingeschränkt werden, werden sie durch andere ersetzt, was dann erst recht zu einer anhaltenden Kontamination führt“, sagt Müller.