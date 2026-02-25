Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grazer Studie zu PFAS

Ewigkeitschemikalien: Verbote wirken, aber …

Steiermark
25.02.2026 15:04
Viktoria Müller und Jörg Feldmann von der Uni Graz forschen zu PFAS.
Viktoria Müller und Jörg Feldmann von der Uni Graz forschen zu PFAS.(Bild: Krone KREATIV/Universität Graz, Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine Studie der Uni Graz belegt: Werden Ewigkeitschemikalien (PFAS) verboten, sinkt die Belastung in der Natur nachweislich. Allerdings weicht die Industrie auf andere, ebenso gefährliche Verbindungen aus. 

0 Kommentare

Pfannen, Kleidung, Kosmetika, Fotopapier: In diesen und noch vielen weiteren Gegenständen unseres Alltags befinden sich PFAS. Diese Fluorid-Verbindungen haben negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und stehen in Zusammenhang mit Krebs, Fruchtbarkeitsproblemen und Leberschäden. Und es dauert lange, bis sie in der Natur zerfallen. Daher haben sie den Spitznamen „Ewigkeitschemikalien“. 

Einige dieser Wirkstoffe sind in der EU bereits verboten. Eine Studie der Universität Graz gemeinsam mit dem schottischen James-Hutton-Institute, der Biobank am Frauenhofer-Institut und dem deutschen Umweltbundesamt zeigt nun: Solche Einschränkungen wirken.

Gesamtbelastung sank um 87 Prozent
Das Team untersuchte Gewebeproben, die zwischen 1998 und 2022 aus der Leber von einjährigem Rotwild aus dem Naturpark Bayerischer Wald übernommen wurden. 30 unterschiedliche PFAS-Verbindungen wurden untersucht. „Die Gesamtbelastung durch diese PFAS sank um mehr als 87 Prozent – das entspricht einem Rückgang von 64 auf gerade einmal acht Nanogramm pro Gramm Lebergewebe“, erklärt Viktoria Müller, Wissenschafterin am Institut für Chemie der Uni Graz und Hauptautorin der Studie. 

Laut Müller reicht es aber nicht, einzelne Stoffe zu verbieten. Denn die Industrie weicht einfach auf andere PFAS aus. In den Proben stieg beispielsweise die Konzentration der Verbindungen PFNA und PFHxS im Beobachtungszeitraum stark an. „Wenn einige Stoffe eingeschränkt werden, werden sie durch andere ersetzt, was dann erst recht zu einer anhaltenden Kontamination führt“, sagt Müller.

Lesen Sie auch:
Solange PFAS weiter produziert, verkauft und in neuen Produkten eingesetzt werden, bleibt das ...
Nach Jacken-Skandal
Giftige Chemikalien: PFAS im Alltag vermeiden
29.01.2026
Ergebnisse schockieren
Gefährliche PFAS-Gifte in Trendjacken entdeckt
22.01.2026
Krone Plus Logo
Gefahr PFAS
„Ewige Gifte“ im Körper: Was das mit uns macht
20.09.2025

„Nur die Spitze des Eisbergs“ 
Die Studie ist auch ein Hinweis auf eine weitere Herausforderung: Wenn diese Chemikalien ewig halten, wo sind sie dann hin? „Diese Stoffe zerfallen in andere PFAS, die zurzeit nicht gemessen werden können“, erklärt Jörg Feldmann, Professor für analytische Chemie an der Universität Graz. „Was wir mit unseren Instrumenten messen können, ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Dazu kommt, dass die messbaren PFAS-Gruppen sehr mobil sind. Die Chemikalien können über Luft und Wasser transportiert werden. Und sie können beim Menschen die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Feldmann: „Es gibt aus Italien erste Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen PFAS-Konzentration und Alzheimer.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.02.2026 15:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.238 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.219 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
136.485 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1049 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf