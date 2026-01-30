Sweeney wehrt sich gegen „MAGA-Barbie“-Image

„Man kann nicht gewinnen“

Die 28-Jährige, die nicht zuletzt wegen eines Jeans-Skandals den Stempel „MAGA-Barbie“ aufgedrückt bekommen hatte, weigert sich allerdings, für politische Zwecke manipuliert zu werden. „Und ich glaube, genau deswegen wollen die Leute es noch weiter treiben und mich als ihre eigene Spielfigur benutzen. Aber das ist etwas, das mir von anderen zugeschrieben wird, und das kann ich nicht kontrollieren“, fügte sie hinzu.