„Es ist hart“

Sydney Sweeney packt über ihr Liebesleben aus

Society International
30.01.2026 07:18
Sydney Sweeney sprach im Interview offen über ihr Liebesleben – und verriet, wie schwer es ist, ...
Sydney Sweeney sprach im Interview offen über ihr Liebesleben – und verriet, wie schwer es ist, einen Mann zu finden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Es fällt mir schwer, allein zu sein.“ Kaum eine Hollywood-Schönheit steht derzeit so sehr im Rampenlicht wie sie – vor allem, wenn es um (angeblich) neue Lover geht. In einem Interview mit dem Magazin „Cosmopolitan“ gibt Sydney Sweeney erstmals Einblick in ihre geplatzte Verlobung und erklärt, wie schwierig ihr Liebesleben geworden ist.

Die 28-Jährige sprach über ihre langjährige Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino: „Wir waren sehr lange zusammen, siebeneinhalb Jahre, und ich habe nie darüber gesprochen.“

Die gemeinsame Privatsphäre sei ihr über alles gegangen: „Wir haben uns nie gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Für mich ist es sehr wichtig, auch mal Dinge nur für mich selbst zu haben.“

Monatelang „die Augen ausgeheult“
Der 42-jährige Geschäftsmann aus Chicago hatte 2022 um die Hand der „Euphoria“-Blondine angehalten – die die Verlobung im März 2025 löste. „Ich habe mir ein paar Monate lang die Augen ausgeheult“, gestand sie.

Sydney Sweeney gibt zu, dass sie nach der Trennung von ihrem Verlobten Jonathan Davino „ein paar ...
Sydney Sweeney gibt zu, dass sie nach der Trennung von ihrem Verlobten Jonathan Davino „ein paar Monate lang die Augen ausgeheult“ habe.(Bild: Viennareport)

Seither ist sie offiziell Single – und hat es nach eigener Einschätzung alles andere als leicht: „Ich bin noch immer in meinen Zwanzigern und versuche die Liebe für mich zu entdecken. Aber das ist hart, wenn Millionen von Menschen ihre eigene Meinung dazu haben und mir vorschreiben wollen, wie diese auszusehen hat.“

„Ich wache auf und erfahre, wen ich date“
Bislang habe sie sich in ihrem jungen Leben ganz auf ihre Arbeit konzentriert und wolle „jetzt einfach mal neue Dinge drehen“, verriet Sweeney. „Es ist schwierig zu entscheiden, ob ich Liebe im Licht der Öffentlichkeit erleben möchte – ich taste mich noch heran.“

Sydney Sweeney verrät: Sie war noch nie auf einem Date und hat noch nie eine Dating-App ...
Sydney Sweeney verrät: Sie war noch nie auf einem Date und hat noch nie eine Dating-App verwendet.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Die Schauspielerin lässt durchblicken, wie schwer ihr das aktuelle Single-Dasein fällt: „Ich wache auf und erfahre, dass ich angeblich wieder einen neuen Typen date, nur weil ich mit einem Single-Mann im selben Raum gestanden habe.“

Hatte noch nie ein Date!
Sie enthüllte zudem, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie auf einem Date gewesen sei: „Ich habe auch noch nie eine Dating-App benutzt.“

Freunde, die nicht im Showbusiness arbeiten, hätten ihr geraten, einfach mal auszugehen und jemanden persönlich kennenzulernen. Für eine Frau, die überall erkannt wird, sei das jedoch nahezu unmöglich: „Einfach mal einen Typen in einer Bar zu treffen, funktioniert bei mir einfach nicht.“

