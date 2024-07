Wohnkosten werden in Vorarlberg zum Problem

Immer weniger Eigentum möglich

Wohneigentum werde immer weniger leistbar. 48 Prozent der Befragten wohnten privat in Miete, 11 Prozent gemeinnützig. Rund 39 Prozent wohnten im Eigentum, von einem Land der Häuslebauer könne da kaum mehr gesprochen werden. Nach AK-Berechnungen könnten sich nur noch 10 bis 15 Prozent der bestverdienenden Haushalte im Land Wohneigentum leisten. Habe 2010 noch ein Kredit in Höhe des sechsfachen Jahreseinkommens für ein Eigenheim gereicht, so müsse man heute bereits einen Kredit in Höhe des zehn- bis zwölffachen Jahreseinkommens aufnehmen, so die AK unter Berufung auf Analysen der Nationalbank.