Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klangraum Krems

Chor singt gegen Endlichkeit des Menschen an

Oberösterreich
25.03.2026 14:00
Klangraum Krems: Uraufführung von „Frühling. Leeres Land“ von Wolfgang Sauseng
Klangraum Krems: Uraufführung von „Frühling. Leeres Land“ von Wolfgang Sauseng(Bild: Viktoria Hofmarcher, Imago Dei)
Porträt von Johannes Sonnberger
Von Johannes Sonnberger

Es gibt oft Vorurteile, das Erlebnis widerlegt sie: Neue Musik funktioniert bestens! Johannes Hiemetsberger und sein Chorus sine nomine sorgten beim Festival Imago Dei im Klangraum Krems für eine fulminante Uraufführung. Das musikalische Szenario „Frühling. Leeres Land“ von Wolfgang Sauseng begeisterte ein volles Haus. Am 27. September steht die Produktion beim Linzer Brucknerfest am Spielplan.

0 Kommentare

Vier Wandernde in einer leeren Wüste, verhaftet in Traumata des 20. Jahrhunderts, warten auf die Erlösung. Ein Knabe, eine gequälte, vergessene Existenz, wird sie bringen. Davon erzählt Ingeborg Bachmann in ihrer Erzählung „Die Karawane und die Auferstehung“ aus dem Jahr 1947.

Der Wiener Komponist Wolfgang Sauseng hat aus Bachmanns Erzählung das Musik-Szenario „Frühling. Leeres Land“ gemacht, das Libretto stammt von Elisabeth Vera Rathenböck. Die Produktion hatte nun beim Festival Imago Dei im Klangraum Krems Minoritenkirche die Uraufführung.

Expression in der Musik und viele Farben
Nach einer Konzerteinführung mit dem Komponisten, der Librettistin und Albert Hosp (Ö1) und einer Lesung des Bachmanntextes eröffnete eine Toccata die Szene. Neun abwechslungsreiche, kurze Abschnitte folgten. Eine Musik voll Kraft und Ausdruck, mit schönen Farben, alten Formen und spannenden, komplexen Rhythmen!

(Bild: Viktoria Hofmarcher, Imago Dei)
(Bild: Viktoria Hofmarcher, Imago Dei)
Wolfgang Sauseng (li.), Elisabeth Vera Rathenböck, Albert Hosp (Ö1)
Wolfgang Sauseng (li.), Elisabeth Vera Rathenböck, Albert Hosp (Ö1)(Bild: Viktoria Hofmarcher, Imago Dei)
(Bild: Viktoria Hofmarcher, Imago Dei)

Es ist auch viel Oberösterreich drinnen
Johannes Hiemetsberger, gebürtiger Oberösterreicher und neuer Intendant der Donaufestwochen im Strudengau, dirigierte den Chorus sine nomine, das Mobilis Saxophonquartett, Klavier, Kontrabass und Schlagwerk. Als SolosängerInnen überzeugten Katharina Linhard (Sopran), Johanna Zachhuber ( Mezzosopran) , Bernhard Landauer (Altus), Sebastian Taschner (Tenor) und Korbinian Schlag (Bariton).

Lesen Sie auch:
Das Linzer Brucknerhaus ist aus dem Tiefschlaf erwacht, immer öfter sind Konzert sehr rasch ...
Brucknerhaus Linz
Die neue Saison bringt Debüts und Abschiede
24.03.2026
„Krone“ vor Ort
Tanzen zwischen Hochleistung und Hingabe
14.03.2026
Krone Plus Logo
Kammerspiele Linz
„Radio Sarajevo“: Träume, Lieder, Kriegsgewitter
22.03.2026

Zeitgenössisches wurde hier mit Hingabe, Leidenschaft und größtem Können präsentiert. Der Funke sprang auf das Publikum über: Das gelungene Werk Neuer Musik wurde in der ausverkauften Minoritenkirche in Krems mit großer Begeisterung aufgenommen.

Die zweite Aufführung findet beim Brucknerfest in Linz statt. Unter dem Motto „Bachmann unendlich“ wird „Frühling. Leeres Land“ am 27. September wieder zu erleben sein, ebenfalls mit Hiemetsberger am Pult des Chorus sine nomine und den stimmstarken, eindrucksvollen SolistInnen und MusikerInnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
139.512 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
123.256 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
118.548 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3127 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1129 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1077 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Mehr Oberösterreich
Ass kämpft sich zurück
Nahost-Krieg und Operation verhindern den Auftakt!
Trachtenvoting
Ein Bundesland sucht sein schönstes Dirndl
Klangraum Krems
Chor singt gegen Endlichkeit des Menschen an
Angebot angenommen
Gehaltsstreit in den Ordensspitälern ist beigelegt
Teurer als im Vorjahr
Gewaltige Preisunterschiede beim Reifenwechsel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf