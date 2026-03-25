Chor singt gegen Endlichkeit des Menschen an

Es gibt oft Vorurteile, das Erlebnis widerlegt sie: Neue Musik funktioniert bestens! Johannes Hiemetsberger und sein Chorus sine nomine sorgten beim Festival Imago Dei im Klangraum Krems für eine fulminante Uraufführung. Das musikalische Szenario „Frühling. Leeres Land“ von Wolfgang Sauseng begeisterte ein volles Haus. Am 27. September steht die Produktion beim Linzer Brucknerfest am Spielplan.