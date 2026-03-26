Christopher Olivier zeigte die richtige Reaktion

Ländle-Export Christopher Olivier spielt in der U21 des VfB Stuttgart eine gute Rolle. Trotzdem überlegt sich der Bregenzerwälder ganz genau, wie es im Sommer bei ihm weitergehen könnte. Das Interesse der heimischen Top-Klubs ist jedenfalls vorhanden. Derzeit ist der Rechtsfuß mit der rot-weiß-roten U21-Nationalmannschaft unterwegs.
Schon im vergangenen Winter stand ein Wechsel von Ländle-Kicker Christopher Olivier, der seit Sommer 2022 beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht, im Raum. Der deutsche Zweitligist Düsseldorf bekundete Interesse am Rechtsfuß, der sich auf der Außenverteidigerposition und im zentralen Mittelfeld wohlfühlt. Zudem der belgische Erstligist Gent und die heimischen Top-Klubs RB Salzburg und Rapid Wien.
Damals verhinderten die Schwaben einen Transfer allerdings noch, Olivier spielte im Frühjahr bisher weiterhin in der dritten Liga im U21-Team. Dort zeigte der 20-Jährige aber die richtige Reaktion, verbesserte seine Leistungen und entwickelte sich immer mehr zu einem Führungsspieler. „Ich denke, dass ich in den letzten Monaten gute Leistungen zeigen konnte“, sagt der Bregenzerwälder.
Der Weg ins Profiteam von Sebastian Hoeneß scheint aber dennoch versperrt. Weswegen sich der Ländle-Youngster Gedanken um seine Zukunft macht. Und nicht nur er selbst, sondern auch andere Vereine. Informationen der „Krone“ zufolge intensivierten zuletzt nicht nur die Bullen und die Hütteldorfer ihre Bemühungen um Olivier, mit Sturm Graz und dem LASK mischen nun zwei weitere Spitzenvereine mit. „Ich bin dankbar, dass ich jetzt in einer guten Mannschaft spielen darf, aber ich würde meine Entwicklung gerne auf einem höheren Niveau vorantreiben“, sagt er.
Beim Nationalteam
Im Moment liegt der Fokus des Bregenzerwälders aber nicht auf Verein und Meisterschaft, sondern auf rot-weiß-rot und Euro-Quali. Olivier wurde zum zweiten Mal von Teamchef Peter Perchtold in den U21-Kader einberufen, derzeit bereitet sich das Nationalteam in Bad Erlach auf die zwei ersten Spiele in der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2027 am Freitag in Belgien und am Montag in Ried gegen Weißrussland vor.
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