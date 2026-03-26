Christopher Olivier zeigte die richtige Reaktion

Der Weg ins Profiteam von Sebastian Hoeneß scheint aber dennoch versperrt. Weswegen sich der Ländle-Youngster Gedanken um seine Zukunft macht. Und nicht nur er selbst, sondern auch andere Vereine. Informationen der „Krone“ zufolge intensivierten zuletzt nicht nur die Bullen und die Hütteldorfer ihre Bemühungen um Olivier, mit Sturm Graz und dem LASK mischen nun zwei weitere Spitzenvereine mit. „Ich bin dankbar, dass ich jetzt in einer guten Mannschaft spielen darf, aber ich würde meine Entwicklung gerne auf einem höheren Niveau vorantreiben“, sagt er.