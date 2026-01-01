„Das war schon ein riesengroßer Sprung für mich“

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit Christopher Olivier seine Krücken weglegen konnte. Ein Schienbeinbruch hatte den Ländle-Kicker zu einer langen Pause gezwungen, erst im April 2025 konnte er wieder richtig ins Training bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgarts einsteigen. Eine harte Zeit für den Auer, der im Juli 2022 aus der Akademie Vorarlberg in den Nachwuchs der Schwaben gewechselt war, dort immer mehr auf sich aufmerksam machte. „Das war die schwerste Verletzung, die ich bisher hatte. Die Langwierigste. Ich war aber die gesamte Zeit positiv und entschlossen, darum ist die Zeit eh mehr oder weniger schnell vorbeigegangen“, erinnert sich Olivier. Seither geht es aber wieder aufwärts. Im Juli machte der Youngster einen Teil der Sommervorbereitung bei den Bundesligaprofis der Stuttgarter mit. Beim zweiten Team in der dritten Liga brachte er konstant gute Leistungen, gehörte bald wieder zu den Leistungsträgern. Zwei Torvorlagen steuerte er im Herbst bei. „Das könnten schon noch mehr sein, Tore auch“, schmunzelt Olivier, „aber mit der Hinrunde kann ich zufrieden und stolz sein, ich war noch nie so verletzungsfrei und hatte viele gute Einsätze in der zweiten Mannschaft. Das war schon ein großer Sprung für mich“, sagt Olivier über das letzte halbe Jahr.