Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ländle-Export Olivier:

„Das war schon ein riesengroßer Sprung für mich“

Vorarlberg
01.01.2026 11:00
Christopher Olivier geht mit einem sehr guten Gefühl ins neue Jahr.
Christopher Olivier geht mit einem sehr guten Gefühl ins neue Jahr.(Bild: Privat)

Ländle-Export Christopher Olivier schaut auf ein sehr erfolgreiches Jahr beim VfB Stuttgart zurück, saß bei den Schwaben schon in der Euro League auf der Bank. Auch in der U21-Nationalmannschaft hatte er den ersten Auftritt. 2026 könnten nun aber Veränderungen auf den Bregenzerwälder warten.

0 Kommentare

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit Christopher Olivier seine Krücken weglegen konnte. Ein Schienbeinbruch hatte den Ländle-Kicker zu einer langen Pause gezwungen, erst im April 2025 konnte er wieder richtig ins Training bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgarts einsteigen. Eine harte Zeit für den Auer, der im Juli 2022 aus der Akademie Vorarlberg in den Nachwuchs der Schwaben gewechselt war, dort immer mehr auf sich aufmerksam machte. „Das war die schwerste Verletzung, die ich bisher hatte. Die Langwierigste. Ich war aber die gesamte Zeit positiv und entschlossen, darum ist die Zeit eh mehr oder weniger schnell vorbeigegangen“, erinnert sich Olivier. Seither geht es aber wieder aufwärts. Im Juli machte der Youngster einen Teil der Sommervorbereitung bei den Bundesligaprofis der Stuttgarter mit. Beim zweiten Team in der dritten Liga brachte er konstant gute Leistungen, gehörte bald wieder zu den Leistungsträgern. Zwei Torvorlagen steuerte er im Herbst bei. „Das könnten schon noch mehr sein, Tore auch“, schmunzelt Olivier, „aber mit der Hinrunde kann ich zufrieden und stolz sein, ich war noch nie so verletzungsfrei und hatte viele gute Einsätze in der zweiten Mannschaft. Das war schon ein großer Sprung für mich“, sagt Olivier über das letzte halbe Jahr.

Im Oktober wurde Chris Olivier erstmals ins U21-Nationalteam einberufen.
Im Oktober wurde Chris Olivier erstmals ins U21-Nationalteam einberufen.(Bild: ÖFB/Dominik Angerer)

Im vergangenen Oktober kam dann noch ein weiterer Meilenstein in der jungen Karriere des 19-Jährigen – er wurde von Coach Peter Perchtold erstmals in die rot-weiß-rote U21-Nationalmannschaft einberufen, wurde als viertjüngster Spieler im Kader beim 1:1-Remis gegen Dänemark in der 67. Minute eingewechselt und feierte sein Debüt. „Auch das war ein super Meilenstein in diesem Jahr, es ist eine große Ehre, eine Einberufung für die Nationalmannschaft zu bekommen. Aber irgendwann will ich dann auch im A-Team spielen“, lacht der Rechtsfuß.

Der vergangene Monat barg noch einmal ein Highlight für Olivier. Beim 4:1-Heimsieg der Stuttgarter am sechsten Spieltag der Euro League gegen Maccabi Tel Aviv saß er auf der Bank, schnupperte internationale Luft. „Ich habe zwar nicht gespielt, aber das war schon etwas Besonderes für mich“, sagt er.

Lesen Sie auch:
Stuttgart-Jungprofi
Viele offene Türen für Christopher Olivier
20.11.2025
ÖFB-Youngster
Erste U21-Einberufung für Chris Olivier!
01.10.2025
ÖFB-Youngster
Chris Olivier gab Vollgas bei den Stuttgart-Profis
20.08.2025

Wechsel bahnt sich an
Und im kommenden Jahr könnte sich nun einiges verändern. Olivier wird laut Medienberichten vom deutschen Zweitligisten Düsseldorf heftig umworben. Ein Wechsel würde für den Bregenzerwälder einen großen nächsten Schritt bedeuten. Davon lässt er sich aber derzeit möglichst wenig beeindrucken, sein Wunsch für das neue Jahr ist einfach. „Ich will weiterkommen, mich entwickeln und die nächsten Schritte machen“, stellt Olivier klar.

Den Wechsel ins neue Jahr ging der Youngster ruhig an. Seit dem 21. Dezember ist er daheim in Au, verbrachte dort schon ein gemütliches Weihnachtsfest mit seinen Liebsten, so hielt er es auch an Silvester.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -0°
Symbol heiter
Bludenz
-9° / 0°
Symbol heiter
Dornbirn
-7° / 1°
Symbol heiter
Feldkirch
-9° / 1°
Symbol heiter

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
367.139 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
178.703 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
144.730 mal gelesen
Archivbild
Mehr Vorarlberg
Ländle-Export Olivier:
„Das war schon ein riesengroßer Sprung für mich“
Mutter & Kind wohlauf
Neujahrsbaby erblickte in Dornbirn Licht der Welt
Ach, übrigens...
Meanwhile in Cortina d’Ampezzo
Jahresbilanz
Volkshilfe Vorarlberg: Unterstützung in akuter Not
VLV-Athletin
Eine große Ehre für Geherin Theresia Emma Mohr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf