„Das war schon ein riesengroßer Sprung für mich“

Ländle-Export Christopher Olivier schaut auf ein sehr erfolgreiches Jahr beim VfB Stuttgart zurück, saß bei den Schwaben schon in der Euro League auf der Bank. Auch in der U21-Nationalmannschaft hatte er den ersten Auftritt. 2026 könnten nun aber Veränderungen auf den Bregenzerwälder warten.
Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit Christopher Olivier seine Krücken weglegen konnte. Ein Schienbeinbruch hatte den Ländle-Kicker zu einer langen Pause gezwungen, erst im April 2025 konnte er wieder richtig ins Training bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgarts einsteigen. Eine harte Zeit für den Auer, der im Juli 2022 aus der Akademie Vorarlberg in den Nachwuchs der Schwaben gewechselt war, dort immer mehr auf sich aufmerksam machte. „Das war die schwerste Verletzung, die ich bisher hatte. Die Langwierigste. Ich war aber die gesamte Zeit positiv und entschlossen, darum ist die Zeit eh mehr oder weniger schnell vorbeigegangen“, erinnert sich Olivier. Seither geht es aber wieder aufwärts. Im Juli machte der Youngster einen Teil der Sommervorbereitung bei den Bundesligaprofis der Stuttgarter mit. Beim zweiten Team in der dritten Liga brachte er konstant gute Leistungen, gehörte bald wieder zu den Leistungsträgern. Zwei Torvorlagen steuerte er im Herbst bei. „Das könnten schon noch mehr sein, Tore auch“, schmunzelt Olivier, „aber mit der Hinrunde kann ich zufrieden und stolz sein, ich war noch nie so verletzungsfrei und hatte viele gute Einsätze in der zweiten Mannschaft. Das war schon ein großer Sprung für mich“, sagt Olivier über das letzte halbe Jahr.
Im vergangenen Oktober kam dann noch ein weiterer Meilenstein in der jungen Karriere des 19-Jährigen – er wurde von Coach Peter Perchtold erstmals in die rot-weiß-rote U21-Nationalmannschaft einberufen, wurde als viertjüngster Spieler im Kader beim 1:1-Remis gegen Dänemark in der 67. Minute eingewechselt und feierte sein Debüt. „Auch das war ein super Meilenstein in diesem Jahr, es ist eine große Ehre, eine Einberufung für die Nationalmannschaft zu bekommen. Aber irgendwann will ich dann auch im A-Team spielen“, lacht der Rechtsfuß.
Der vergangene Monat barg noch einmal ein Highlight für Olivier. Beim 4:1-Heimsieg der Stuttgarter am sechsten Spieltag der Euro League gegen Maccabi Tel Aviv saß er auf der Bank, schnupperte internationale Luft. „Ich habe zwar nicht gespielt, aber das war schon etwas Besonderes für mich“, sagt er.
Wechsel bahnt sich an
Und im kommenden Jahr könnte sich nun einiges verändern. Olivier wird laut Medienberichten vom deutschen Zweitligisten Düsseldorf heftig umworben. Ein Wechsel würde für den Bregenzerwälder einen großen nächsten Schritt bedeuten. Davon lässt er sich aber derzeit möglichst wenig beeindrucken, sein Wunsch für das neue Jahr ist einfach. „Ich will weiterkommen, mich entwickeln und die nächsten Schritte machen“, stellt Olivier klar.
Den Wechsel ins neue Jahr ging der Youngster ruhig an. Seit dem 21. Dezember ist er daheim in Au, verbrachte dort schon ein gemütliches Weihnachtsfest mit seinen Liebsten, so hielt er es auch an Silvester.
