Viele offene Türen für Christopher Olivier

Für Ländle-Youngster Christopher Olivier läuft es eigentlich bestens beim VfB Stuttgart. Der 19-Jährige bekommt in der zweiten Mannschaft der Schwaben in Liga drei viele Spielminuten, zählt dort zu den Leistungsträgern. Bei den Profis machte der Auer in dieser Saison einen Teil der Vorbereitung mit, zählt zum engeren Kreis der Perspektivspieler von Coach Sebastian Hoeneß. Außerdem wurde er im Oktober erstmals in die rot-weiß-rote U21-Nationalmannschaft einberufen. Das alles in seinem ersten Jahr im Herrenfußball. „Chris“ fühlt sich wohl in Stuttgart, vieles läuft nach Plan.