Viele offene Türen für Christopher Olivier

In Stuttgart fühlt sich ÖFB-Youngster Christopher Olivier wohl, der junge Vorarlberger zählt zu den Leistungsträgern beim zweiten Team und machte schon Erfahrungen bei den Profis. Wie es bei einem der größten Talente im heimischen Fußball weitergeht, darf man aber mit Spannung erwarten.
Für Ländle-Youngster Christopher Olivier läuft es eigentlich bestens beim VfB Stuttgart. Der 19-Jährige bekommt in der zweiten Mannschaft der Schwaben in Liga drei viele Spielminuten, zählt dort zu den Leistungsträgern. Bei den Profis machte der Auer in dieser Saison einen Teil der Vorbereitung mit, zählt zum engeren Kreis der Perspektivspieler von Coach Sebastian Hoeneß. Außerdem wurde er im Oktober erstmals in die rot-weiß-rote U21-Nationalmannschaft einberufen. Das alles in seinem ersten Jahr im Herrenfußball. „Chris“ fühlt sich wohl in Stuttgart, vieles läuft nach Plan.
Wunsch keimt
Und dennoch keimt beim jungen Profi langsam der Wunsch nach Weiterentwicklung, Veränderung. Im Hintergrund laufen viele Gespräche. Mit den Schwaben selbst, aber auch anderen interessierten Klubs – und die werden immer zahlreicher. Wie die „Krone“ schon im vergangenen Sommer berichtet hatte, streckte damals schon Rapid seine Fühler aus. Das Interesse der Hütteldorfer soll weiter vorhanden sein, außerdem das von Sturm Graz und RB Salzburg.
Wie es mit einem der größten derzeitigen ÖFB-Talente weitergeht, bleibt mit Spannung abzuwarten – bremsen wird sich Olivier kaum lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.