Erste U21-Einberufung für Chris Olivier!

Nächster Meilenstein für Christopher Olivier! Denn der 19-jährige Ländle-Youngster, der derzeit für den VfB Stuttgart seine Schuhe schnürt und dort in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga für immer mehr Furore sorgt, wurde erstmals in die rot-weiß-rote U21-Nationalmannschaft einberufen, wird am 10. und 14. Oktober im Aufgebot für die zwei Spiele auswärts in Dänemark und daheim gegen Wales in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 im Kader stehen. Gestern früh wurde Olivier von Teamchef Peter Perchtold angerufen, was für den jungen Bregenzerwälder doch etwas überraschend kam. „Ich habe mich riesig gefreut!“, jubelte Chris, „und jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet und werde versuchen, mich bestmöglich zu präsentieren.“