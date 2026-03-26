Fehlermeldung statt rascher Hilfe nach Gewalt

Seit Jänner gibt es am Linzer Kepler Universitätsklinikum eine Gewaltambulanz, die Opfer nicht nur unterstützen soll, sondern auch gerichtsverwertbare Spuren sichert. Die Informationen dazu waren vom Start weg etwas dürftig und zwischenzeitlich überhaupt nicht verfügbar – wie die „Krone“ herausfand.