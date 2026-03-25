Firmenpleiten: „Erleben eine enorme Unsicherheit“

Der Jaglhof in Gamlitz und der Stupperhof in Kitzeck müssen Insolvenz anmelden. Die beiden Gastrobetriebe inmitten der südsteirischen Weinberge reihen sich ein in eine Serie an Firmenpleiten, die der Einsturz des millionenschweren Kilger-Imperiums mit sich bringt. Betroffen sind laut Kreditschützern 14 Dienstnehmer, die Schulden betragen 950.000 Euro.