Firmenpleiten: „Erleben eine enorme Unsicherheit“

Steirische Wirtschaft in der Krise: 180 Mitarbeiter sind vom Sanierungsverfahren des Möbelherstellers ADA betroffen – am Mittwochvormittag wurden sie über die weiteren Schritte informiert. Zeitgleich sind zwei weitere Kilger-Betriebe an der Weinstraße insolvent. „Wir erleben eine enorme Unsicherheit“, sagt IV-Präsident Kurt Maier.
Der Jaglhof in Gamlitz und der Stupperhof in Kitzeck müssen Insolvenz anmelden. Die beiden Gastrobetriebe inmitten der südsteirischen Weinberge reihen sich ein in eine Serie an Firmenpleiten, die der Einsturz des millionenschweren Kilger-Imperiums mit sich bringt. Betroffen sind laut Kreditschützern 14 Dienstnehmer, die Schulden betragen 950.000 Euro.
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