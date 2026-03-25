Frozen-Yogurt-Chef: „Wirkt alles sehr schikanös!“

Frostige Stimmung am Salzburger Grünmarkt: Der Inhaber von Fabi‘s Frozen Yogurt beklagt, dass er Woche für Woche seinen Gastgarten räumen muss, damit ein Stand für wenige Stunden Platz hat – obwohl viele andere Stellplätze frei sind. Er ärgert sich über das Amt der Stadt Salzburg und fordert, dass versprochene Reformen umgesetzt werden.