Frozen-Yogurt-Chef: „Wirkt alles sehr schikanös!“

Frostige Stimmung am Salzburger Grünmarkt: Der Inhaber von Fabi‘s Frozen Yogurt beklagt, dass er Woche für Woche seinen Gastgarten räumen muss, damit ein Stand für wenige Stunden Platz hat – obwohl viele andere Stellplätze frei sind. Er ärgert sich über das Amt der Stadt Salzburg und fordert, dass versprochene Reformen umgesetzt werden.
Wer bei Fabi‘s Frozen Yoghurt am Universitätsplatz in der Salzburger Innenstadt eine kulinarische Abkühlung genießen will, muss meist lange warten. Gerade an Sonnentagen und am Wochenende stellen sich zig Menschen gerne in die Schlange.
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