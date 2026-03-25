„Nur Ja heißt Ja“: Ruf nach Reform wird lauter

Hoffnung auf gesellschaftliches Umdenken

Durch diese Änderungen im Strafrecht erhoffen sich die Gewaltschützerinnen einen Anstoß für ein gesellschaftliches Umdenken. „Die klare rechtliche Verankerung von Einwilligung als Voraussetzung sexueller Handlungen kann präventiv wirken und neue gesellschaftliche und selbstverständliche Standards setzen“, wurde erläutert. „Derzeit liegt der Fokus im Strafverfahren darauf, ob das Opfer Widerstand geleistet oder seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht hat. Das Konsensprinzip bringt eine Entlastung für Betroffene, weil bei diesem der Fokus darauf gerichtet ist, ob in jeder Phase des sexuellen Kontakts eine Einwilligung vorlag“, betonte Bundesverbandsvorsitzende Karin Gölly.