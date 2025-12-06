„Nur Ja heißt Ja“-Prinzip weiter heiß diskutiert

Bei der Reform des Sexualstrafrechts, die im zweiten Quartal 2026 vorgelegt werden soll, will Holzleitner in der Regierung weiter für die Einführung des Konsensprinzips werben, erklärte sie im Ö1-Mittagsjournal am Samstag. Von den Landesfrauenreferentinnen gebe es bereits einen einstimmigen Beschluss für ein „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip im Sexualstrafrecht. In der Regierung sei noch „eine Diskussionsschleife“ notwendig, sie sehe hier aber auch in der Bundes-ÖVP Verbündete, so Holzleitner.