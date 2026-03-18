Notfallknopf für gefährdete Frauen gefordert

Mehrere Dringlichkeitsanträge

„Der Femizid in Innsbruck zeigt auf brutalste Weise, dass nicht die dunkle Gasse, sondern das eigene Zuhause der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen ist“, sagt LA Zeliha Arslan und stellte mehrere Dringlichkeitsanträge vor, die die Grünen in den März-Landtag einbringen werden: