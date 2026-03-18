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Opfer von Gewalt

Notfallknopf für gefährdete Frauen gefordert

Tirol
18.03.2026 16:00
Nach fünf Femiziden im heurigen Jahr präsentierten die Grünen nun einen Maßnahmenkatalog.
Nach fünf Femiziden im heurigen Jahr präsentierten die Grünen nun einen Maßnahmenkatalog.(Bild: APA/Maurizio Gambarini)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Tirol ist nach dem Femizid in Innsbruck geschockt. Die Tiroler Grünen fordern mehr Schutz und machen konkrete Vorschläge. Unter anderem einen Notfallknopf für gefährdete Frauen.

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Das durch die Polizei verhängte Betretungs- und Annäherungsverbot konnte eine Frau (37) nicht davor bewahren, von ihrem Ehemann ermordet zu werden. Es ist heuer der bereits fünfte Femizid in Österreich. 

Mehrere Dringlichkeitsanträge
„Der Femizid in Innsbruck zeigt auf brutalste Weise, dass nicht die dunkle Gasse, sondern das eigene Zuhause der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen ist“, sagt LA Zeliha Arslan und stellte mehrere Dringlichkeitsanträge vor, die die Grünen in den März-Landtag einbringen werden:

  • Automatisierter Notfall-Button: Die Landesregierung soll sich dafür einsetzen, dass bundesweit bei entsprechender Gefährdungslage Frauen mit einem mobilen oder digitalen Gewaltschutz-Notfallknopf ausgestattet werden.
  • Einrichtung einer Femizid-Review-Kommission: Die Grünen fordern eine unabhängige Kommission, die eine strukturelle Analyse der Vorgeschichte von Femiziden sowie der beteiligten institutionellen Abläufe vornehmen soll. In mehreren Ländern gibt es so eine Kommission bereits.
Zitat Icon

Der Fall macht mich tief betroffen und muss die Politik wachrütteln. Wir können viel mehr für einen besseren Schutz von Frauen tun.

LA Zeliha Arlsan (Grüne)

Bild: Gruber

  • Aufsuchende Informationsangebote zum Thema Gewaltschutz: In den Tirol Kliniken, weiteren Krankenanstalten sowie im niedergelassenen Gesundheitsbereich sollen gut sichtbare Informationstafeln zu Gewaltschutz- und Notrufnummern angebracht werden.
  • Ausbau der Täterarbeit: Die Landesregierung soll mittels einer Resolution für ein bundesweit einheitliches Risikobewertungssystem im Bereich häuslicher und partnerschaftlicher Gewalt eintreten.
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Mit diesen Anträgen möchten die Grünen Frauen besser schützen. Es brauche auch mehr Notwohnungen und mehr Plätze in Frauenhäusern sowie mehr finanzielle Mittel für die Täterarbeit. Es dürfe nicht sein, dass hier Wartelisten existieren.

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