Liebe Geste

Radcliffe schrieb Brief an den neuen Harry Potter

Society International
19.11.2025 08:56
Daniel Radcliffe schrieb dem neuen Harry Potter einen Brief – und bekam eine liebe Nachricht ...
Daniel Radcliffe schrieb dem neuen Harry Potter einen Brief – und bekam eine liebe Nachricht zurück.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Daniel Radcliffe hat seinem Nachfolger in der Rolle des Harry Potter in der geplanten Fernsehserie einen Brief geschrieben. „Ich wollte ihm einfach schreiben und sagen: ,Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit, und eine sogar noch schönere, als ich sie hatte‘“, sagte der 36-Jährige in der ABC-Sendung „Good Morning America“. 

Er wolle „kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein“, betonte Radcliffe. Dominic McLaughlin, der in der Serie Harry Potter spielt, habe ihm daraufhin eine liebe Nachricht zurückgeschickt.

Hier können Sie sich den Interview-Ausschnitt mit Daniel Radcliffe anschauen:

Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Der Start ist für das Jahr 2027 angekündigt.

Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.

„Es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe“
Im Juli veröffentlichte HBO ein erstes Bild von McLaughlin in Harry-Potter-Schuluniform.

Dominic McLaughlin schlüpft für die neue Serie in die Rolle von Harry Potter.
Dominic McLaughlin schlüpft für die neue Serie in die Rolle von Harry Potter.(Bild: AP/Aidan Monaghan)

„Ich sehe diese Fotos von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach in den Arm nehmen“, sagte Radcliffe bei „Good Morning America“. Sie wirkten so jung. „Ich schaue sie an und denke: ,Oh, es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe.‘ Aber es ist auch unglaublich süß, und ich hoffe, dass sie eine großartige Zeit haben.“

Das erste Buch („Harry Potter und der Stein der Weisen“) erschien 1997. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt „Harry Potter“ als erfolgreichste Romanserie der Welt.

