Erstes Foto aus „Harry Potter“-Serie enthüllt!

Deren aktualisierte Landkarten-Luftbilder zeigen die Warner-Bros.-Studios in Leavesden nahe London und geben den Fans einen direkten, unautorisierten Einblick in die magische Welt von Harry und Co. Zu sehen sind unter anderem die Winkelgasse mit der Fassade der Gringotts-Zauberer-Bank sowie eine Vorstadt-Kulisse mit dem Lugusterweg (Privet Drive im Original) zeigt. In der Straße wuchs Waisenkind Harry bei seiner Tante und Onkel auf.