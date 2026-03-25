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Erstes Foto aus „Harry Potter“-Serie enthüllt!

Society International
25.03.2026 08:33
Das erste Foto der neuen „Harry Potter“-Serie versetzt die Fans in helle Aufregung und ...
Das erste Foto der neuen „Harry Potter“-Serie versetzt die Fans in helle Aufregung und Begeisterung!(Bild: Krone KREATIV/HBO)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Das sieht besser aus, als ich es mir je vorgestellt hätte!“ Die Fans von „Harry Potter“ schwärmen über das erste offizielle Set-Foto aus der neuen TV-Serie über den berühmtesten Zauberlehrling der Welt.

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Der vom offiziellen Instagram-Account gepostete Schnappschuss zeigt, wie Harry sich darauf vorbereitet, für ein Quidditch-Match in die Lüfte zu steigen.

Seit der ersten Ankündigung der Serie vor drei Jahren warten die Fans bereits sehnsüchtig auf erste Details. Die erste Aufnahme vom Dreh sorgt für allgemeine Schnappatmung – was Kommentare wie „Ich bin gerade ohnmächtig geworden, helft mir hoch“ oder „Ich kann jetzt an nichts mehr anderes im Leben denken“ belegen.

„POTTER 7“
Das Standbild zeigt Harry (gespielt von Dominic McLaughlin) von hinten. Er trägt darauf seine „Gryffindor“-Quidditch-Uniform trägt, auf deren Rücken „POTTER 7“ steht. Sein Nimbus 2000-Besen ist teilweise zu sehen, während er auf Fahnen zusteuert, die die Farben der Hogwarts-Internats-Häuser Gryffindor und Hufflepuff zeigen.

Zudem ist ein Banner mit der Aufschrift „Fred and George“ zu sehen – vermutlich ein Hinweis auf die Weasley-Zwillinge.

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Maps zeigt Drehort
Die Verantwortlichen der Show versuchen seit Drehbeginn alles, um zu verhindern, dass Bilder von den streng geheimen Sets durchsickern. Umso wütender waren die Produzenten jetzt auf Apple Maps.

Deren aktualisierte Landkarten-Luftbilder zeigen die Warner-Bros.-Studios in Leavesden nahe London und geben den Fans einen direkten, unautorisierten Einblick in die magische Welt von Harry und Co. Zu sehen sind unter anderem die Winkelgasse mit der Fassade der Gringotts-Zauberer-Bank sowie eine Vorstadt-Kulisse mit dem Lugusterweg (Privet Drive im Original) zeigt. In der Straße wuchs Waisenkind Harry bei seiner Tante und Onkel auf.

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