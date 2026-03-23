Drohnenangriff: Russische Ostsee-Ölhäfen gesperrt

Selenskyj: „Putin will Krieg nicht beenden“

Am Wochenende wurde eine ukrainische Unterhändlergruppe in den USA empfangen. Gruppe wurde in Florida wieder vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, geleitet. Ihr gehören auch Wolodymyr Selenskyjs Kanzleichef, Kyrylo Budanow, der Fraktionschef der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, und Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja an. Von US-Seite waren der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kusher, sowie Regierungsberater Josh Gruenbaum beteiligt.