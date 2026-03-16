Polen fängt russisches Spionageflugzeug ab

Von Kampfjets begleitet

Nach Angaben des Militärs war der russische Aufklärer im internationalen Luftraum unterwegs – jedoch ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder. Die polnischen Piloten fingen das Flugzeug ab, identifizierten es und begleiteten es anschließend, bis es den Zuständigkeitsbereich Polens wieder verlassen hatte. Eine Verletzung des polnischen Luftraums habe es nicht gegeben.