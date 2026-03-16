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Ohne Transponder

Polen fängt russisches Spionageflugzeug ab

Ausland
16.03.2026 16:31
Ohne Transponder unterwegs: Der russische Aufklärer wurde von polnischen Jets eskortiert.
Ohne Transponder unterwegs: Der russische Aufklärer wurde von polnischen Jets eskortiert.(Bild: AFP/Handout)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut ist es über der Ostsee zu einem Zwischenfall mit einem russischen Militärflugzeug gekommen: Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefangen und eskortiert. Es ist bereits der neunte derartige Vorfall seit Beginn des Jahres.

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Wie das Oberkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mitteilte, wurde am Freitag eine Maschine vom Typ Iljuschin IL-20 von zwei polnischen Kampfjets vom Typ MiG-29 begleitet. Die polnischen Jets hielten Sichtkontakt zu dem Flugzeug und eskortierten es über dem Meer.

Von Kampfjets begleitet
Nach Angaben des Militärs war der russische Aufklärer im internationalen Luftraum unterwegs – jedoch ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder. Die polnischen Piloten fingen das Flugzeug ab, identifizierten es und begleiteten es anschließend, bis es den Zuständigkeitsbereich Polens wieder verlassen hatte. Eine Verletzung des polnischen Luftraums habe es nicht gegeben.

Den Angaben zufolge war es bereits der neunte derartige Vorfall seit Jahresbeginn.

Von einem „Abfangen“ spricht man Luftwaffe, wenn Kampfjets sich einem fremden Flugzeug nähern, das sich auffällig verhält. Die Piloten halten dabei Sichtkontakt und kommunizieren über festgelegte Signale und Gesten.

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Dabei kommt es nicht zu einem Abdrängen oder riskanten Manövern. Die sogenannte Alarmrotte – im NATO-Jargon „Quick Reaction Alert“ (QRA) – kann bereits starten, wenn sich ein fremdes Flugzeug dem Luftraum nähert und dabei gegen übliches Verhalten verstößt.

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