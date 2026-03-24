Bohlen-Konzerte abgesagt? Pop-Titan reagiert sauer

Dieter Bohlen sorgt aktuell für Schlagzeilen in Litauen: Zwei für November angekündigte Konzerte des „Modern Talking“-Stars und seiner Band Blue System sind laut der Berichterstattung nicht mehr in den Ticketportalen zu finden. Die Veranstalter und Arenen bestätigen, dass die Shows nicht stattfinden werden. Nun hat sich Bohlen selbst auf Instagram zu Wort gemeldet – und kontert.
Laut dem Online-Portal des Litauischen Nationalen Rundfunks und Fernsehens LRT.lt sollten Bohlen und Blue System am 20. November in der Švyturys Arena in Klaipėda auftreten, um das 15-jährige Bestehen der Arena zu feiern. Einen Tag später wäre demnach ein weiteres Konzert in der Žalgiris Arena in Kaunas geplant gewesen.
Auch die Ticketvertriebe bestätigten, dass der Kartenverkauf gestoppt wurde: „Wir haben uns mit den Organisatoren beraten und sind übereingekommen, dass eine solche Veranstaltung nicht in unserer Arena stattfinden sollte“, erklärte Mantas Vedrickas, Leiter der Veranstaltungsorganisation der Žalgiris Arena, gegenüber LRT.
Spekulationen über Russland-Aussagen
Offiziell wurde kein Grund für die Absagen bekannt gegeben. In den Medien wird über mögliche Zusammenhänge mit früheren Interviews Bohlens berichtet, in denen er unter anderem die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland kommentierte. Konkrete Aussagen Bohlens zu diesen Themen wurden in Litauen in Zusammenhang mit den Absagen zitiert, Bohlen selbst äußerte sich dazu später auf Instagram.
Dieter Bohlen meldet sich zu Wort
In einer Videobotschaft auf Instagram erklärte Bohlen nun gut gelaunt:
„Hallo meine Freunde, seit ein paar Tagen bin ich auf den Malediven und was muss ich in den deutschen Medien lesen? Eine litauische Zeitung wird dort zitiert, die dort geschrieben hat: Zwei Konzerte in Litauen sind abgesagt worden, ja. Diese Konzerte hat es nie gegeben.“
Und weiter: „Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben für diese Konzerte und wenn man keinen Vertrag unterschrieben hat, gibt es auch keine Konzerte, meine Freunde. Also: Konzerte, die es nicht gibt, können auch nicht gecancelt werden, so einfach ist das.“ Bohlen fügte mit Augenzwinkern hinzu, dass er sich über die Berichterstattung ärgere und diesbezüglich auch schon seinen Anwalt eingeschaltet habe.
Litauen will Konzerte mit Russland-Konnex einschränken
Die Berichte über die angeblichen Konzertabsagen erscheinen zu einem Zeitpunkt, in dem Litauen über strengere Regeln für Künstler nachdenkt, die in Russland oder Belarus auftreten. Vilnius’ Bürgermeister Valdas Benkunskas hatte etwa vorgeschlagen, dass die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen in diesen Ländern nach Beginn des Krieges in der Ukraine 2022 als Grund für Einreiseverweigerungen dienen könnte.
Bohlens Fall reiht sich damit in eine Reihe von internationalen Künstlern ein, deren Auftritte oder Aussagen in Verbindung mit Russland in den letzten Jahren in den Medien kritisch diskutiert wurden.
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