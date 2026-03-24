Bohlen-Konzerte abgesagt? Pop-Titan reagiert sauer

Und weiter: „Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben für diese Konzerte und wenn man keinen Vertrag unterschrieben hat, gibt es auch keine Konzerte, meine Freunde. Also: Konzerte, die es nicht gibt, können auch nicht gecancelt werden, so einfach ist das.“ Bohlen fügte mit Augenzwinkern hinzu, dass er sich über die Berichterstattung ärgere und diesbezüglich auch schon seinen Anwalt eingeschaltet habe.