Trampeltiere für den Steppentierpark Pamhagen

Am Donnerstag ist es so weit: Der Steppentierpark Pamhagen im burgenländischen Seewinkel erwacht aus dem Winterschlaf – und präsentiert eine neue Tierart.
Nach vielen Umbauarbeiten und Adaptierungen freuen sich Christian und Andreas Andert aus Pamhagen darauf, endlich Gäste in ihren Steppentierpark zu lassen. Und es scheint, als ob auch die Tiere es schon nicht mehr erwarten können, dass wieder Menschen kommen.
Auch für jene, die den Steppentierpark seit Jahren kennen, wird es heuer interessant. Einerseits wurde viel modernisiert – vor allem bei der Infrastruktur für die Tiere wurde etliches erneuert, außerdem gibt es einen neuen Kinderspielplatz und man kann jetzt auch bargeldlos zahlen. Und last but not least gibt es auch eine neue Tierart für den Park: Vor Kurzem sind die beiden Trampeltierwallache „Altai“ und „Bataa“ in ein neues Gehege mit Unterstand eingezogen.
Neues Gesetz verbietet Kamele in Zirkussen
Gefunden hat sie Andreas Andert im Cirkus Aros. „Laut neuem Gesetz dürfen Zirkusse Kamele ab Juli in Österreich nicht mehr halten. Deshalb habe ich Markus Reinhard, den Zirkusdirektor, angesprochen, und ihn gefragt, ob er uns die Tiere verkauft.“
Zuerst wollte dieser nicht, weil er zu sehr an den Tieren hängt. Nach reiflicher Überlegung brachte er sie aber doch nach Pamhagen. Auch, weil er den Tierpark kennt und mit seiner Familie privat öfters zu Besuch ist. „Ich weiß, dass sie hier gut aufgehoben sind“, meint er auch in einem kleinen Video, das die Brüder Andert auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht haben.
Aber warum gerade Kamele in einem Steppentierpark? Andert lacht: „Trampeltiere werden auch Steppenkamele genannt. Steppenkamele im Steppentierpark. Das passt doch, oder? Außerdem sind es wirklich imposante Tiere, die mich immer schon fasziniert haben.“
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