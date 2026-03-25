Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Tierart

Trampeltiere für den Steppentierpark Pamhagen

Burgenland
25.03.2026 08:00
„Altai und „Baatar“ warten friedlich auf die Karotte von Andreas Andert.
„Altai und „Baatar“ warten friedlich auf die Karotte von Andreas Andert.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Am Donnerstag ist es so weit: Der Steppentierpark Pamhagen im burgenländischen Seewinkel erwacht aus dem Winterschlaf – und präsentiert eine neue Tierart.

0 Kommentare

Nach vielen Umbauarbeiten und Adaptierungen freuen sich Christian und Andreas Andert aus Pamhagen darauf, endlich Gäste in ihren Steppentierpark zu lassen. Und es scheint, als ob auch die Tiere es schon nicht mehr erwarten können, dass wieder Menschen kommen.

Auch für jene, die den Steppentierpark seit Jahren kennen, wird es heuer interessant. Einerseits wurde viel modernisiert – vor allem bei der Infrastruktur für die Tiere wurde etliches erneuert, außerdem gibt es einen neuen Kinderspielplatz und man kann jetzt auch bargeldlos zahlen. Und last but not least gibt es auch eine neue Tierart für den Park: Vor Kurzem sind die beiden Trampeltierwallache „Altai“ und „Bataa“ in ein neues Gehege mit Unterstand eingezogen.

Ab 26. März ist der Steppentierpark Pamhagen wieder geöffnet.
Ab 26. März ist der Steppentierpark Pamhagen wieder geöffnet.(Bild: Charlotte Titz)
Der Kinderspielplatz wurde komplett erneuert.
Der Kinderspielplatz wurde komplett erneuert.(Bild: Charlotte Titz)
Die Graurinder warten auch schon gespannt auf Gäste.
Die Graurinder warten auch schon gespannt auf Gäste.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Die kleine Susi – das Flaschenkind von Andreas Andert – ist flott im Park unterwegs.
Die kleine Susi – das Flaschenkind von Andreas Andert – ist flott im Park unterwegs.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Neues Gesetz verbietet Kamele in Zirkussen
Gefunden hat sie Andreas Andert im Cirkus Aros. „Laut neuem Gesetz dürfen Zirkusse Kamele ab Juli in Österreich nicht mehr halten. Deshalb habe ich Markus Reinhard, den Zirkusdirektor, angesprochen, und ihn gefragt, ob er uns die Tiere verkauft.“

Zuerst wollte dieser nicht, weil er zu sehr an den Tieren hängt. Nach reiflicher Überlegung brachte er sie aber doch nach Pamhagen. Auch, weil er den Tierpark kennt und mit seiner Familie privat öfters zu Besuch ist. „Ich weiß, dass sie hier gut aufgehoben sind“, meint er auch in einem kleinen Video, das die Brüder Andert auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht haben.

Lesen Sie auch:
Andreas (li.) und Christian Andert in ihrem Tierpark. Sie haben viel vor. Der urige Charme soll ...
Tierpark Pamhagen
„Wir kaufen einen Zoo“ auf Burgenländisch
15.01.2026

Aber warum gerade Kamele in einem Steppentierpark? Andert lacht: „Trampeltiere werden auch Steppenkamele genannt. Steppenkamele im Steppentierpark. Das passt doch, oder? Außerdem sind es wirklich imposante Tiere, die mich immer schon fasziniert haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
25.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
5° / 19°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-1° / 18°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 19°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
3° / 19°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
2° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.133 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
119.041 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
108.867 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3107 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1073 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
998 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Burgenland
Sorge um Weingärten
Kampf gegen Rebzikade: Warten auf Verordnung
Kein versuchter Mord
Nur auf die Katze wurde mit Absicht geschossen
SPÖ-Umfrage
Doskozil fest im Sattel: 63 Prozent bei Direktwahl
3. Liga Ost:
Gloggnitzer souverän – Leobendorf patzt wieder!
Jugend am Werk
1,3 Millionen Euro: Lehrwerkstätte droht das Aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf