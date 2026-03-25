Trampeltiere für den Steppentierpark Pamhagen

Auch für jene, die den Steppentierpark seit Jahren kennen, wird es heuer interessant. Einerseits wurde viel modernisiert – vor allem bei der Infrastruktur für die Tiere wurde etliches erneuert, außerdem gibt es einen neuen Kinderspielplatz und man kann jetzt auch bargeldlos zahlen. Und last but not least gibt es auch eine neue Tierart für den Park: Vor Kurzem sind die beiden Trampeltierwallache „Altai“ und „Bataa“ in ein neues Gehege mit Unterstand eingezogen.