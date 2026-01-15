„Wir kaufen einen Zoo“ auf Burgenländisch

50 Jahre lang war der Steppentierpark Pamhagen im Familienbesitz der Familie Acs. Johann Acs ist jetzt in Pension gegangen, hatte aber keinen Nachfolger. Die Brüder Andreas und Christian Andert aus Pamhagen sind im Tierpark quasi aufgewachsen. „Seit wir selbst Kinder haben, ist der Tierpark wieder ein fixer Anlaufpunkt für uns. Wir haben ihn wiederentdeckt und es wäre sehr schade gewesen, wenn er geschlossen worden wäre. Also ist uns die Schnapsidee gekommen, dass wir ja übernehmen könnten“, erklären sie, warum sie jetzt dort sind, wo sie eben sind.