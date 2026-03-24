Mysteriöse Öl-Deals, nur Minuten vor Trump-Post

Rätsel um die Hintermänner

Unklar ist bislang, wer hinter den auffällig gut getimten Trades steckt – ob eine einzelne Partei oder mehrere Akteure beteiligt waren, ist nicht bekannt. Ein Marktstratege eines US-Brokers zeigte sich laut „Financial Times“ skeptisch: Es sei zwar schwer, einen direkten Zusammenhang zu beweisen, „aber man muss sich fragen, wer zu diesem Zeitpunkt so aggressiv Futures verkauft – 15 Minuten vor Trumps Posting“.